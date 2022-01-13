Хуснуллин: около 70 трлн рублей будет инвестировано в жилищное строительство за 10 лет

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Объем частных инвестиций, запланированных в жилищное строительство России в ближайшие 10 лет, составит около 70 трлн рублей, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на сессии Гайдаровского форума.

"У нас в десятилетие запланирован объем инвестиций жилищное строительство - 70 трлн рублей. И он почти весь частный. Это цифра колоссальная. Еще примерно 7 трлн рублей инфраструктуры к этому, и еще примерно 20 трлн - это ипотечный портфель. Это все частные деньги, там доля государства минимальная", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в жилищном строительстве доля господдержки минимальная, а доходность - очень высокая. "Все, что мы отдаем из бюджета на поддержку строительной отрасли, нам с дополнительными объемами возвращается в виде налогов", - отметил вице-премьер. По его словам, это самая высокодоходная статья для бюджета.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.