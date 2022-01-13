Инструмент мастер-планирования включат в Градостроительный кодекс РФ в 2022 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Понятие "мастер-план" планируется прописать в Градостроительном кодексе в 2022 году. Об этом сообщил в четверг первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин на сессии "Новая миссия городов с высоким научным и технологическим потенциалом" в рамках Гайдаровского форума.

"Мы в этом году поставили себе задачу зафиксировать понятие "мастер-план" в Градостроительном кодексе, <…> потому что мы все говорим о том, что нужны мастер-планы, которые включали бы системный комплексный подход к развитию территорий с точки зрения комфорта проживания, комфорта отдыха, с точки зрения развития экономики и т. д. Но набор информации, которая должна войти в мастер-план, сегодня на законодательном уровне не прописан", - сказал Ломакин.

По его словам, законодательно будут прописаны также все составные части мастер-планов, цели и задачи этого документа. "[Важно], чтобы мастер-план давал не просто красивую картинку, а чтобы он давал эффект - сокращение транспортных расходов, увеличение экономики того или иного населенного пункта", - добавил Ломакин.

В свою очередь заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко отметил, что изменилась конкуренция между городами, чему способствует переход к удаленному формату работы на фоне пандемии. Если раньше мегаполисы конкурировали между собой, то сегодня этот процесс наблюдается между населенными пунктами разного масштаба, сказал он.

"В этом смысле требования с точки зрения мастер-планов и с точки зрения запросов городской среды выравниваются. Даже в каком-то маленьком наукограде вам нужно иметь такого же качества среду, какую бы вы имели в крупнейшем мегаполисе страны, например в Москве. Запрос на качество существенно вырос", - считает Федорко.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.