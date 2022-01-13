"ДОМ.РФ" заявил, что возможные санкции США не отразятся на ипотеке и строительстве жилья

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российские рынки ипотечного кредитования и проектного финансирования жилищного строительства не почувствуют влияния санкций США в случае их введения. Такое мнение в кулуарах Гайдаровского форума выразил глава банка "ДОМ. РФ" Артем Федорко.

"Эти продукты не пострадают, банк (ДОМ.РФ - прим. ТАСС) работает в рублевой зоне, и все с этими продуктами будет хорошо. Спрос на жилье и ипотеку носит естественный обоснованный характер. И это одна из тех отраслей, которая будет чувствовать себя неплохо", - сказал Федорко.

Он добавил, что за годы обсуждения различного рода санкций российская финансовая система выработала устойчивость, но в то же время в целом для экономики введение рестрикций, если оно случится, будет иметь негативные последствия.

"В силу того, что такого рода санкции обсуждаются не первый год, в России проведена большая работа по повышению устойчивости финансовой системы и банковской, в частности для того, чтобы продолжать работу в том числе в условиях жестких санкций. Мы видим появление современных платежных сервисов, которые разработал Центральный банк совместно с нашими специальными органами. С точки зрения платежной системы внутри рублевой зоны опасений нет. Но в случае если такие санкции будут введены, негативные эффекты для экономики России будут колоссальными, несмотря на то, что финансовая система, банковская система продолжат работать. Надеюсь, этого не случится", - сказал Федорко.

О проекте санкций

Как сообщалось, 12 января группа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в Сенат Конгресса США законопроект о санкциях в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. В частности, он предполагает введение санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2".

В дальнейшем документ предстоит рассмотреть членам сенатского комитета по иностранным делам, председателем которого является Менендес. Для принятия законопроекта его должны будут утвердить обе палаты Конгресса, только после этого он поступит на подпись главе государства. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн ранее сообщила о том, что администрация США поддерживает инициативу сенаторов.

Об ипотеке и проектном финансировании

Ранее ТАСС сообщал, что 2021 год стал рекордным по объемам выдачи ипотеки в России. По оценкам банка ВТБ, в 2021 году российские кредитные организации выдали ипотек на 5,69 трлн рублей - это более чем на четверть превышает результат 2020 года. Средневзвешенная ставка на протяжении 2021 года, по данным ЦБ, находилась в пределах 7,7%.

Объем проектного финансирования строительства жилья на 1 декабря 2021 года превысил 6,2 трлн рублей, такие оценки ранее давал Банк России. В течение прошлого года этот показатель увеличился более чем вдвое, с 2,7 трлн рублей. Всего к 1 декабря 2021 года открыто 645,9 тыс. счетов эскроу, на которых сегодня находится более 3 трлн рублей. Раскрыто почти 238,8 тыс. таких счетов, сумма перечисленных с них средств застройщикам достигает 794,9 млрд рублей.

О Гайдаровском форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.