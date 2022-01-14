Эксперты: объем инвестсделок с недвижимостью в РФ в 2021 году стал рекордным за восемь лет

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости в 2021 году стал максимальным с 2013 года. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании JLL в пятницу.

"Суммарный объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России по итогам 2021 года составил $5,4 млрд, что на 30% выше результата 2020 года ($4,2 млрд). Это является рекордным показателем с 2013 года", - говорится в релизе.

В нем уточняется, что 47% инвестиционных сделок пришлось на жилой сегмент. Второе место в этой структуре занимает складская недвижимость - 23%. Следом идут офисы (18%), торговые объекты (6%), МФК (4%) и отели (2%).

При этом объем инвестиционных сделок со складской недвижимостью оказался рекордным за 20 лет, говорится в сообщении. "В 2021 году зафиксирован рекордный за 20-летнюю историю наблюдений объем инвестиционных сделок в складской недвижимости. Общий объем вложений в данный сегмент рынка составил $1,2 млрд, что на 60% превышает показатель предыдущего года. Более половины инвестиционных складских сделок были совершены в четвертом квартале 2021 года", - пояснили эксперты в исследовании.

Высокая активность инвесторов наблюдалась в четвертом квартале 2021 года. Это связано как с реализацией ранее достигнутых договоренностей, так и с изменением монетарной политики ЦБ, говорится в сообщении.

"На фоне растущей инфляции ЦБ РФ несколько раз поднимал ключевую ставку, которая к концу декабря достигла 8,5%, что является максимальным значением с октября 2017 года. В первой половине 2022 года можно ожидать ее дальнейшего увеличения. В связи с ростом стоимости заемного финансирования мы ожидаем некоторого снижения инвестиционной активности в секторе недвижимости в среднесрочном периоде. По нашим прогнозам, в 2022 году объем инвестиционных сделок сократится и составит $ 4-4,5 млрд", - приводятся в релизе слова руководителя отдела исследований JLL Владислава Фадеева.