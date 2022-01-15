Эксперт: рост цен на элитное жилье в Петербурге в 2022 году ожидается на уровне на 6,5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Средняя цена квадратного метра элитного жилья в Петербурге в 2022 году ожидается в размере 570 тыс. рублей, что на 6,5% выше показателя прошлого года. Такой прогноз ТАСС дала руководитель отдела исследований консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg Светлана Московченко.

"По нашим прогнозам, которые учитывают базовый сценарий Банка России по возвращению уровня инфляции до значений 2020 года, в 2022 году мы ожидаем небольшую стабилизацию ценовой динамики в элитном сегменте, которая по итогам 2022 года может составить около 6,5% - 570 тыс. рублей за кв. м. Динамика продаж элитного жилья вероятнее всего будет умеренно отрицательная. С учетом увеличившегося ассортимента за счет нового предложения на рынке за год может быть реализовано около 370-380 квартир", - рассказала она.

Собеседница добавила, что дефицита предложения в элитном сегменте не ожидается, поскольку в 4 квартале 2021 г. в продажу поступило 2 новых крупных проекта в Петроградском районе, которые увеличили предложение элитного жилья в 1,5 раза. "Однако в некоторых элитных локациях отмечается ограниченное предложение на первичном рынке, вероятнее всего там фокус покупателей будет направлен на объекты вторичного рынка", - уточнила она.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по строительству Петербурга, в 2021 году в городе было введено 3,46 млн кв. м жилья, что на 8,6% больше планового показателя, на 2022 год значение целевого показателя объема жилищного строительства составляет 3,42 млн кв. м.