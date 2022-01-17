В Москве реорганизуют еще пять участков бывших промзон

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Реорганизацию еще пяти участков бывших промышленных промзон планируют провести в Москве по программе "Индустриальные кварталы". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"По программе "Индустриальные кварталы" реорганизуют еще пять участков на территориях бывших промзон. Их общая площадь составит 105 га. Проекты решений о комплексном развитии одобрили на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, площадь пяти участков, которые ждет реорганизация, составляет 105 га. Сейчас на этих территориях в основном находятся склады, а на одном - многолетний недострой, пятиэтажный гараж-стоянка.

"Реализация проектов позволит создать современные, удобные для жизни и работы кварталы. В столице появятся новые производства, жилье и места для отдыха, будет создано 22 тыс. новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций превысит 220 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят 8 млрд рублей", - сказал он.

Реорганизуемые территории находятся в трех округах. В САО индустриальные кварталы появятся на участках промзон в Головинском и Тимирязевском районах. В СВАО реализуют проекты комплексного развития территорий в районах Отрадное и Свиблово. На востоке столицы работы запланированы на территории бывшей промзоны Калошино в Гольянове.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, инвесторы построят более 2,5 млн кв. м недвижимости.