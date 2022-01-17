Доля россиян, которые при покупке жилья предпочли бы счет эскроу, выросла до 58%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Почти 60% россиян предпочли бы совершить сделку с использованием счетов эскроу, если бы рассматривали покупку квартиры в новостройке. Доля респондентов, давших такой ответ, за год выросла на 10 процентных пунктов, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ по заказу ДОМ.РФ.

"Итоги опроса свидетельствуют о хорошей осведомленности россиян об основных финансовых инструментах в жилищной сфере. За последний год доля россиян, которые при покупке квартиры в новостройке предпочли бы сделку с использованием счетов эскроу, выросла до 58% (+10 п. п. к 2020 году)", - говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Кроме того, согласно исследованию, 39% респондентов считают, что при покупке жилья в новостройке важно оформить договор страхования жизни и трудоспособности. Половина опрошенных (49%) знает, что ипотечную квартиру можно продать. При этом 54% россиян осведомлены о возможности получить налоговые вычеты при покупке жилья в ипотеку, однако только 13% опрошенных знают о праве получить оба налоговых вычета.

По мнению 90% респондентов, суммарные выплаты по кредиту не должны превышать 35% общего семейного дохода - это полностью соответствует норме кредитной нагрузки, отметили в ДОМ.РФ. Как показал опрос, когда-либо кредит брали около 64% опрошенных россиян. В целом более трети взрослого населения России (38%) ведет бюджет семьи, при этом 20% делает это на регулярной основе. 58% граждан делают сбережения, но регулярно пока лишь 20%.

"Мы видим, что в России повышается уровень финансовой грамотности населения в жилищной сфере, люди вникают в нюансы ипотеки и банковского кредитования девелоперов, знают о гарантиях сохранности средств, вложенных в покупку квартир в новостройках", - приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

Телефонный опрос проводился по всей территории России, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.