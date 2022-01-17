В Подмосковье на стройках начала работать "умная" система проверок

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Онлайн-калькулятор для подсчета контрольно-надзорных мероприятий на строительных площадках заработал в Московской области, он позволит застройщикам самостоятельно подсчитать количество проверок на объекте еще на этапе проектирования, об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора.

"На сайте Главгосстройнадзора заработал "умный" калькулятор проверок. <...> Теперь количество контрольно-надзорных мероприятий на объекте можно самостоятельно посчитать еще на этапе проектирования", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, для того чтобы узнать количество проверочных мероприятий на объекте, застройщику необходимо лишь заполнить специальную форму, где указываются параметры объекта. Исходя из предоставленных данных будет рассчитано количество проверок.

"Наша задача - поддержать бизнес. Если застройщик планирует построить небольшой объект за короткий срок, то количество контрольно-надзорных мероприятий должно быть соответствующее. В то же время девелопер получит повышающие баллы, например, за наличие встроенной поликлиники или детского сада. Отмечу, что надзор за качеством строительства жилья и социальных объектов будет оставаться на особом контроле", - процитировали в пресс-службе министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.

В тексте поясняется, что для удобства пользователей на главной странице сайта Главгосстройнадзора доступна прямая ссылка на вкладку с онлайн-калькулятором для подсчета проверок.