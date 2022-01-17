Путин поручил обеспечить доступность ипотеки на индивидуальное жилищное строительство

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству с 2022 года определить целевые показатели по выдаче ипотеки на индивидуальное жилищное строительство и обеспечить доступность таких кредитов, следует из списка поручений на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений <...> определить начиная с 2022 года целевые значения показателей, характеризующих долю ипотечных кредитов, предоставляемых для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, в общем объеме ипотечных кредитов, и обеспечить доступность таких кредитов для населения", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Доклад по этому вопросу правительство должно представить до 1 апреля 2022 года, далее - один раз в полгода.