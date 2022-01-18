В Приморье считают, что развитие территорий обеспечит строительство жилья во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Программы реновации и развития застроенных территорий позволят построить во Владивостоке более 1,2 млн кв. метров жилья, сообщила во вторник пресс-служба правительства Приморья.

"На территории Владивостока определены тестовые территории в рамках программы "Реновация и комплексное развитие территорий", по которым мы работаем в настоящее время. Их суммарная площадь составляет около 20 га, что позволяет реализовать более 200 тыс. кв. метров жилья", - сообщил главный архитектор Приморья Александр Котляров.

Кроме того, уже проведены аукционы на право заключения договора по проектам в рамках программы "Развитие застроенных территорий". Котляров уточнил, что общая площадь этих территорий составляет около пяти га, это позволит построить до одного млн кв. метров жилья.

По поручению президента РФ Владимира Путина необходимо разработать мастер-планы реновации административных центров субъектов ДФО, городов с населением более 50 тыс. человек, а также Тынды и Северобайкальска. Мастер-планы будут разрабатывать для 25 городов, в этой работе примут участие шесть городов Приморья. Первые мастер-планы должны быть представлены и утверждены в рамках Восточного экономического форума в 2022 году.