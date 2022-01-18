В Приамурье в 2021 году оформили на 200 льготных ипотек больше, чем годом ранее

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 января. /ТАСС/. Жители Амурской области в 2021 году оформили 5,1 тыс. ипотечных кредитов, что на 200 договоров больше, чем годом ранее. Наиболее популярна дальневосточная ипотека, ее обладателями стали 1,6 тыс. семей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Спрос на льготную ипотеку в Амурской области продолжает расти. За прошлый год на территории Приамурья выдано почти на 200 льготных ипотечных кредитов больше, чем в 2020 году. <...> Всего по льготным ипотечным программам в Амурской области было оформлено более 5,1 тыс. кредитных договоров на общую сумму 17,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, жителям области, оформляющим дальневосточную ипотеку на сельских территориях, субсидируют до 500 тыс. рублей на первоначальный взнос. В прошлом году такой мерой поддержки воспользовалось 142 семьи. На втором месте по популярности остается ипотека с господдержкой, ей в 2021 году воспользовались 566 семей. Почти двукратный рост по сравнению с 2020 годом показала семейная ипотека, по этой программе "квадратные метры" оформили 108 семей.

В связи с возросшим спросом на ипотечные программы, в регионе вырос спрос на жилье, что в свою очередь влечет наращивание объемов жилищного строительства.

"С 2022 года в области планируется реализация крупных инвестиционных проектов по жилищному строительству, реализация проектов по комплексному развитию территорий, строительство жилья в рамках программы "Дальневосточный квартал". Данные механизмы позволят изменить подходы к застройке городских территорий, а также увеличить объемы жилищного строительства", - сообщили в правительстве области.