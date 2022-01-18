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В Приамурье в 2021 году оформили на 200 льготных ипотек больше, чем годом ранее

Жителям Амурской области за прошлый год выдали более 5,1 тыс. кредитных договоров на общую сумму 17,5 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 января. /ТАСС/. Жители Амурской области в 2021 году оформили 5,1 тыс. ипотечных кредитов, что на 200 договоров больше, чем годом ранее. Наиболее популярна дальневосточная ипотека, ее обладателями стали 1,6 тыс. семей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Спрос на льготную ипотеку в Амурской области продолжает расти. За прошлый год на территории Приамурья выдано почти на 200 льготных ипотечных кредитов больше, чем в 2020 году. <...> Всего по льготным ипотечным программам в Амурской области было оформлено более 5,1 тыс. кредитных договоров на общую сумму 17,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, жителям области, оформляющим дальневосточную ипотеку на сельских территориях, субсидируют до 500 тыс. рублей на первоначальный взнос. В прошлом году такой мерой поддержки воспользовалось 142 семьи. На втором месте по популярности остается ипотека с господдержкой, ей в 2021 году воспользовались 566 семей. Почти двукратный рост по сравнению с 2020 годом показала семейная ипотека, по этой программе "квадратные метры" оформили 108 семей.

В связи с возросшим спросом на ипотечные программы, в регионе вырос спрос на жилье, что в свою очередь влечет наращивание объемов жилищного строительства.

"С 2022 года в области планируется реализация крупных инвестиционных проектов по жилищному строительству, реализация проектов по комплексному развитию территорий, строительство жилья в рамках программы "Дальневосточный квартал". Данные механизмы позволят изменить подходы к застройке городских территорий, а также увеличить объемы жилищного строительства", - сообщили в правительстве области.

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