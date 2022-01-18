{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: цены на новостройки в Московском регионе за два года выросли на 80%

Согласно исследованию ЦИАН, в 2021 году выручка девелоперов Московского региона составила 1,86 трлн рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Московского региона за год выросла на 27,9%, за два года - на 80%. Такие данные следуют из аналитических материалов ЦИАН.

"На начало января 2022 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Московского региона достигла отметки в 244,3 тыс. рублей. За год цена выросла на 27,9%. За два года - на 80%", - говорится в исследовании. Аналитики напоминают, что в 2018 году средняя цена квадратного метра увеличилась на 2,6%, в 2019 году - на 12,4%, в 2020 году - на 25,2%.

В частности, в пределах старых границ Москвы средняя стоимость квадратного метра за 2021 год выросла на 34%, до 336,1 тыс. рублей. В Новой Москве прирост на уровне 21%, до 211,3 тыс. рублей. В Московской области новостройки за год подорожали на 29,4%, до 149,4 тыс. рублей за квадратный метр.

Согласно исследованию, в 2021 году выручка девелоперов Московского региона составила 1,86 трлн рублей, что на 42% выше, чем выручка 2020 года (1,32 трлн рублей). При этом количество сделок увеличилось только на 12%, что стало следствием увеличения цены квадратного метра, пишут аналитики. Основной объем выручки пришелся на проекты в пределах старых границ Москвы (65%).

В 2022 году рекордов прошлого года не будет, квадратный метр в новостройках Московского региона может подорожать в среднем до 10-12%, прогнозирует руководитель "ЦИАН.Аналитика" Алексей Попов. "С учетом двузначных ставок по коммерческой ипотеке на стандартных условиях и при минимальном росте доходов населения, замедление рынка неизбежно. Но и обвала ждать не стоит: рекордная выручка девелоперов и перевыполнение планов продаж позволяют компаниям выполнять свои обязательства перед банками по проектному финансированию даже в ситуации снижения спроса", - приводятся его слова в материале.

Теги
Россия
В Приамурье в 2021 году оформили на 200 льготных ипотек больше, чем годом ранее
Жителям Амурской области за прошлый год выдали более 5,1 тыс. кредитных договоров на общую сумму 17,5 млрд рублей
Читать полностью