Эксперт: в Петербурге в 2022 году ожидается рост цен на жилье на уровне 12-15%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках Петербурга в этом году ожидается на уровне 220-230 тыс. рублей. Такой прогноз ТАСС дал руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов.

"В декабре 2021 года средняя цена кв. м. на первичном рынке Санкт-Петербурга составила 198,9 тыс. руб. - рост за год на 28%. Наш прогноз - это замедление роста цен в 2022 году. <…> Мы ожидаем рост цен примерно в два раза ниже, чем в прошедшем году - на уровне 12-15% - до 220-230 тыс. рублей за один кв. м к концу года", - сказал он.

По мнению Попова, замедление роста цен произойдет в связи со снижением числа сделок на рынке: за 11 месяцев 2021 года количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) с физлицами составило 62,3 тыс., в 2020 году - 64,5 тыс. "Причина в изменении условий по льготной ипотеке - сейчас для Санкт-Петербурга субсидия фактически "обнулилась". К тому же существенно выросли цены, а ставки по ипотеке на стандартных условиях приближаются к 10%. В текущих условиях многие отложили покупку квартиры "до лучших времен", перейдя в категорию арендаторов, поэтому такой значительной динамики цен, как в 2021 году, на рынке с большой долей вероятности уже не будет", - объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что, с другой стороны, на рынке сохраняется важный фактор, который будет стимулировать рост цен: в декабре 2020 года правительство Петербурга и Минстрой РФ подписали соглашение об ограничении объемов ежегодного вывода жилья до 2030 года с целью снижения нагрузки на инфраструктуру города. "То есть, предложение будет снижаться, что сократит конкуренцию, позволив девелоперам активнее наращивать стоимость. <…> Количество сделок с учетом нынешней ситуации по итогам года, вероятно, будет порядка 60-65 тыс.", - предположил Попов.

В свою очередь руководитель консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" Ольга Трошева отметила, что предпосылок для снижения цен на жилье в текущей экономической ситуации не наблюдается. "В 2022 году рост цен на новостройки сохранится, но будет более умеренным. Среди факторов, которые влияли на средние цены в прошлом году и продолжат влиять в текущем, отметим следующие: высокая инфляция во всех сферах экономики, беспрецедентный рост цен на стройматериалы и вслед за этим увеличение себестоимости строительства. Кроме того, с рынка по-прежнему быстро вымываются наиболее ликвидные объекты", - сообщила она ТАСС.

Площадь квартир

По данным Трошевой, средняя площадь проданной квартиры в новостройках города и пригородах по итогам 2021 года составила 43 кв. м. "Показатель держится на уровне последние пять лет. Однако на протяжении более долго периода времени (более 10 лет) средняя площадь реализованной квартиры снизилась на 10 кв. м, что обусловлено более широким распространением квартир-студий, оптимизацией планировочных решений, ростом цен", - пояснила она.

При этом, по данным Попова, за прошлый год площадь квартиры в сделке в Петербурге сократилась на 2,6 кв. м (с 43,3 до 40,7 кв. м), в Ленинградской области - на 1,7 кв. м (с 39,4 до 37,7 кв. м). "Снижение площади покупаемых квартир связано и с изменением структуры предложения. К уменьшению площадей девелоперов подталкивает снижение платежеспособного спроса населения - заметное сокращение метражей наблюдается после кризиса 2014 года. В 2020 году на фоне стремительного роста цен застройщики вновь стали предлагать более компактные планировки, чтобы не потерять клиентов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе комитета по строительству Петербурга, в 2021 году в городе было введено 3,46 млн кв. м жилья, что на 8,6% больше планового показателя, на 2022 год значение целевого показателя объема жилищного строительства составляет 3,42 млн кв. м.