ЮАО стал лидером по динамике роста цен на новостройки в Москве в 2021 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Южный административный округ (ЮАО) Москвы стал лидером по динамике роста средней стоимости квадратного метра на новостройки массового сегмента в городе по итогам 2021 года. Такие данные содержатся в исследовании риелторской компании "Метриум", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Рекордное повышение средних цен отмечено в новостройках массового сегмента ЮАО. Здесь показатель увеличился с 200 тыс. рублей в декабре 2020 года до 266 тыс. рублей в декабре 2021 года, то есть на 33,2%. Это самый заметный рост цены среди всех округов Москвы", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, в первой тройке также оказался Северо-Восточный административный округ с годовым ростом средних цен на 32,9% - до 262 тыс. рублей за кв. м, а также Западный административный округ, в котором за год квартиры в новостройках массового сегмента подорожали на 32,7% - до 303 тыс. рублей за кв. м.

Согласно исследованию, средняя стоимость массовых новостроек в Юго-Восточном административном (ЮВАО) за 2021 год повысилась на 23,8% - до 242 тыс. рублей за кв. м, в Северо-Западном - на 22,9% - до 267 тыс. рублей, в Восточном административном округе - на 20,4% - до 272 тыс. рублей, в Северном административном округе - на 18,5% - до 261 тыс. рублей, в Юго-Западном административном округе - на 15,3% - до 208 тыс. рублей.

Разрыв в цене на жилье в новостройках в различных округах, как правило, не коррелирует с качеством проектов, прокомментировала результаты рейтинга управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. "Территориальный фактор ценообразования по-прежнему очень мощный, покупатели стремятся приобретать жилье в наиболее привлекательных или привычных локациях", - приводятся ее слова в исследовании. Помимо красивых видов на Москва-реку, ЮАО имеет хорошо организованную транспортную инфраструктуру, большие зеленые зоны, парки, отметила в свою очередь генеральный директор компании ООО "Ривер Парк" (девелопер городского квартала "Ривер Парк") Лариса Швецова.

В целом средняя стоимость новостроек эконом- и комфорт-класса в 2021 году в Москве достигла 263 тыс. рублей, что на 27% больше, чем в конце 2020 года, указано в материалах.