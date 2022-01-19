В Москве объем новых ипотечных кредитов за год вырос на 30%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Объем новых ипотечных кредитов в 2021 году в Москве составил 1,82 трлн рублей, что на 30% лучше результата 2020 года. Такую оценку дал ВТБ, спрогнозировав коррекцию рынка в текущем году.

"По оценке ВТБ, в 2021 году общий объем продаж ипотеки на рынке Москвы и области достиг 1,82 трлн рублей, что на 30% превышает результат 2020 года. ВТБ показал прирост на 42%, выдав более 460 млрд рублей жилищных кредитов. В 2022 году, по оценке банка, столичный рынок скорректируется", - отмечается в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Наибольшим интересом в столичном регионе, как и годом ранее, пользовались квартиры в новостройках: по итогам 2021 года их доля в выдачах банка составила 56%, уточнили в пресс-службе. При этом в рамках ипотеки с господдержкой ВТБ провел почти каждую пятую сделку, оформив свыше 11,6 тыс. кредитов на сумму более 63 млрд рублей.

"В прошлом году столица показала существенный прирост и по объему строительства, и по числу сделок по продаже квартир, и по выдачам ипотеки. Рекорду не помешало даже фактическое "сворачивание" льготной ипотеки для Москвы и области в середине года. На фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ и вынужденного повышения ипотечных ставок крупнейшими игроками рынок жилищных кредитов в столице в этом году скорректируется. Многое будет зависеть от реализации государственных мер по повышению доступности ипотеки для отдельных категорий населения", - считает вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин, слова которого приводятся в сообщении банка.

Ранее ВТБ давал оценку рынку ипотеки в целом. По данным банка, объем выданных в 2021 году ипотечных кредитов в России достиг рекордной суммы в 5,69 трлн рублей - это более чем на четверть превышает результат предыдущего года. В 2022 году на рынке ипотечного кредитования возможно охлаждение, считают в ВТБ.