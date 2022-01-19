Продажи в сданных корпусах ЖК "Филатов луг" возобновились после завершения судебных споров

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Инград" возобновила продажи в четырех корпусах жилого комплекса "Филатов луг" в Новой Москве, ввод в эксплуатацию которых затянулся на два года из-за судебных разбирательств. Об этом сообщает пресс-служба "Инграда".

"Группа компаний "Инград" объявляет возобновление продаж в 1-4-м корпусах жилого квартала "Филатов луг" на территории Новой Москвы. Ввод в эксплуатацию и заселение начались в декабре 2021 года", - отмечается в сообщении.

Первые четыре корпуса включают более 2 тыс. квартир, из которые сегодня в продаже находится 60 лотов, стоимостью от 7 млн рублей.

В целом квартал комплексной застройки состоит из 10 монолитных корпусов и включает три детских сада, один из которых построен, школу, собственную социальную и коммерческую инфраструктуру на первых этажах.

Ситуация вокруг жилого комплекса

Судебные разбирательства вокруг ЖК "Филатов луг" в Новой Москве начались в 2019 году. Так, в 2019 году Росавиация попыталась отозвать выданное компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика "Инград") согласование на строительство, однако Арбитражный суд Московской области признал недействительным аннулирование соглашения.

Кроме того, летом 2019 года иск в Мосгорсуд к "Бизнес групп" относительно ЖК "Филатов луг" подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в комплексе. В августе 2021 года управление Росреестра по Москве возобновило регистрацию по рефинансированию ипотеки в ЖК "Филатов луг".

Московский городской суд 25 ноября снял обеспечительные меры с жилого комплекса "Филатов луг" в Новой Москве.

Жилой комплекс ввели в эксплуатацию в конце декабря 2021 года, тогда же застройщик приступил к выдаче ключей дольщикам.

ЖК "Филатов луг" строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. Как отмечали ТАСС в пресс-службе девелопера "Инград", строительство первых четырех корпусов завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал детский сад.