Средний размер ипотечного кредита за 2021 год вырос на 650 тыс. рублей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Средний размер ипотечного кредита в России за 2021 год вырос на 650 тыс. рублей, следует из данных сервиса по умному подбору финансовых услуг "Кредистория" "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиках.

"В декабре 2020 года средний размер ипотечного кредита составлял 2,63 млн рублей, к ноябрю 2021 года он увеличился до 3,21 млн рублей (по данным Банка России - 3,23 млн рублей), а по итогам декабря 2021 года - до 3,28 млн рублей. Соответственно, россияне теперь берут у банков в долг на покупку недвижимости на 25% больше, чем год назад", - отмечают эксперты "Кредистории".

Среди 30 регионов, в которых население берет наибольшее количество ипотечных кредитов, самое крупное увеличение среднего размера кредита в 2021 году по сравнению с 2020 годом произошло в Краснодарском крае (на 32%), где был введен мораторий на новое строительство, а также в Ставропольском крае (26%), Омской (26%), Воронежской (23%) и Ленинградской областях (23%) и Санкт-Петербурге (23%). Наименьший рост - в Свердловской области (13%), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (14%), Башкирии (15%), Пермском (15%) и Хабаровском краях (16%) и Москве (16%).