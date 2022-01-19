Более 2,3 тыс. обманутых дольщиков в шести регионах страны получат компенсации

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение выплатить компенсации более 2,3 тыс. обманутых дольщиков в шести регионах России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте правительства РФ.

"На очередном набсовете приняли решения по 18 проблемным домам, расположенным в шести регионах страны. Еще 2 312 дольщиков получат денежные выплаты", - приводятся в релизе слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Обязательства перед дольщиками не выполнили восемь застройщиков, отметил генеральный директор фонда Константин Тимофеев. На выплаты планируется направить 7,9 млрд рублей.

В список долгостроев, дольщикам которых выплатят компенсации, включены дом застройщика "Фонд "Статус" в Подольске Московской области, три дома застройщика ООО "ИСК "Базис-Строй" поселка Верх-Тула в Новосибирской области, дом застройщика ООО "Стройинвестпроект" в Бердске Новосибирской области, дом застройщика ЗАО "ИФК "Финсибинвест" в городе Обь Новосибирской области, четыре дома застройщика ООО "Элемент-Бетон" деревни Лупполово Ленинградской области, дом застройщика ООО "Ника" во Владикавказе Северной Осетии, два дома застройщиков ООО "СК ЖБК-3", ЗАО "ПП ЖБК-3", ООО "Ксиан" в Саратове и дом застройщика ООО "СК "Зодчий" в Красноярске.