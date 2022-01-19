Эксперт: ИЖС решит проблемы с рентабельностью строительства жилья в северных регионах РФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) поможет решить проблемы с рентабельностью строительства жилья в северных регионах РФ, в том числе и в Мурманской области, а также удовлетворить спрос на жилье. Такое мнение высказал в среду заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранее сообщал ТАСС, что в регионе совсем не ведется жилищное строительство на продажу, так как многие застройщики считают это экономически нецелесообразным - отток населения, низкий спрос, высокая стоимость строительства. Строят, в основном, только для переселения из аварийного жилья.

"Одним из решений низкой рентабельности многоквартирного жилищного строительства может стать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Над развитием финансирования ИЖС в настоящее время ведется огромная работа. Федеральный закон по распространению реализованных видов финансирования на ИЖС находится в стадии высокой готовности, и это может помочь удовлетворить спрос на жилье в том числе и в Мурманской области", - сказал Ачкасов на онлайн-конференции ДОМ.РФ по теме "Развитие жилищного строительства".

Замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ также отметил, что особо важной для северных регионов РФ может стать ипотека на ИЖС. "Потому что он (север - прим. ТАСС) ассоциируется не только и не столько с многоквартирными высокими домами, сколько с уютными индивидуальными домами. Население, как показывают наши опросы с ВЦИОМ, предпочитает частные дома. И такая тенденция усилилась в пандемию", - подчеркнул он.

По мнению Ачкасова, развитие ипотеки на ИЖС может подстегнуть спрос на ипотеку и на жилищное строительство в тех регионах, где пока не развито ипотечное кредитование и где население предпочитает жить в индивидуальных домах.