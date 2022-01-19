Площадь новых жилых проектов в СЗФО в 2021 году вполовину превысила показатели 2020 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Общая площадь новых проектов жилищного строительства, запущенных в 2021 году в СЗФО, на 49% превысила показатель 2020 года, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ в среду со ссылкой на заместителя руководителя аналитического центра компании Юрия Ачкасова по итогам конференции "Развитие жилищного строительства в СЗФО".

"В 2021 году на территории Северо-Западного федерального округа началось строительство 587 многоквартирных домов на 122 тыс. квартир. Общая площадь новых проектов — 5,5 млн кв. м, что на 49% больше показателя предыдущего года", - говорится в релизе.

Всего в 2021 году в округе началось строительство 587 многоквартирных домов на 122 тыс. квартир. Общая площадь новых проектов превышает на 49% показатель 2021 года и составляет 5,5 млн кв. м. По данным ДОМ.РФ, на регионы СЗФО приходится около 13% всего нового строительства в России, при этом 86% проектов реализуются в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.

По данным ДОМ.РФ, в СЗФО строится 1325 домов на 355 тыс. квартир площадью 15,7 млн кв. м. Более 70% многоквартирных домов в округе возводится с применением счетов эскроу. В отдельных регионах переход на этот формат финансирования полностью завершен, в частности, в Новгородской области и Республике Коми.