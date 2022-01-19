Объем строительства жилья в Свердловской области вырос на 18% по итогам 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Почти 3 млн кв. м жилья построили в Свердловской области в 2021 году, что на 18% превышает итоги предыдущего года. Об этом сообщил в среду в Уральском региональном центре ТАСС министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков.

"Мы смогли добиться рекордных показателей строительства жилья. И не только жилья, но и иных объектов, социальных в первую очередь, и решения вопросов переселения из ветхого и аварийного жилья, а также решения вопросов по обманутым дольщикам. Мы практически приблизились к очень важной цифре по вводу жилья в Свердловской области - это 2,9 млн кв. м", - сказал он.

Как отметил министр, наиболее активное строительство многоквартирных домов в 2021 году велось в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Березовском. В сфере индивидуального жилого строительства, которая активно развивается в последние 1,5-2 года, было в том числе возведено 1,3 млн кв. м.

Волков добавил, что по итогам прошлого года было построено 22 социально значимых объекта - пять школ, шесть детских садов, два учреждения культуры, четыре объекта спорта, пять дорог. В этом году ожидается строительство 27 объектов. Сейчас на стадии возведения находятся 283 объекта или около 3,5 млн кв. м, которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем и в начале следующего года. По итогам 2022 года показатель по вводу жилья ожидается на уровне прошлого года.

Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов добавил, что в городе было введено в эксплуатацию чуть больше 1,5 млн кв. м жилья. Лидерами стали Чкаловский и Академический районы. Также в эксплуатацию было введено 228 нежилых зданий и 511 помещений общей площадью 904 тыс. кв. м.

Об итогах прошлого года

По итогам 2020 года Свердловская область вошла в десятку регионов-лидеров по жилищному строительству в России. По итогам 2020 года в Свердловской области введено в эксплуатацию 2,38 млн кв. м жилья, больше половины нового жилья приходилась на многоэтажки. Большая часть многоквартирных домов была построена в Екатеринбурге, всего в городе было введено в эксплуатацию 1,28 млн кв. м жилья.