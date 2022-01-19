Замглавы Минстроя предложил сертифицировать детские площадки для использования зимой

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Детские игровые площадки должны проходить сертификацию для безопасного использования при минусовой температуре. С таким предложением выступил заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько, комментируя предложение экспертов запретить эксплуатацию детских площадок зимой в ряде регионов с большим количеством снега.

"Может быть, для того, чтобы не лишать детей игровых площадок в городах, где снега действительно много и зима длится, скажем, не шесть месяцев в году, а восемь, может быть, для них специально сертифицировать детские площадки, детские комплексы для использования в зимнее время", - сказал Ересько на заседании комиссии общественного совета при Минстрое по вопросам развития благоустройства общественных территорий и повышения уровня комфорта городской среды.

Он добавил, что необходима разработка передовых технологий, которые позволят безопасную эксплуатацию игрового оборудования зимой. Например, использовать нескользкое лакокрасочное покрытие на ступенях, предложил замминистра. "Если в Москве при температуре минус 25 градусов в школах отменяют занятия и дети сидят дома, то в Якутске в минус 25 они только выходить начинают. Поэтому лишать их какого-то праздника, на мой взгляд, не совсем правильно", - подчеркнул Ересько.

Риски на детских площадках зимой

Как рассказала на заседании ведущий эксперт ассоциации по благоустройству, озеленению территорий и обучению граждан "Город" Наталья Зинченко, детские площадки становятся небезопасными зимой в первую очередь из-за большого количества снега, который зачастую никто не чистит. Например, когда при скатывании с горки ребенок упирается ногами в снег, он может коленями разбить лицо, пояснила она. Раскачиваясь на качелях, которые упираются в снег, ребенок может подвернуть ноги, что может привести к переломам голеностопов, коленей. Опасны также стихийные снежные горки, так как место приземления ничем не оборудовано, считает эксперт.

В этой связи Зинченко предложила запрещать использование детских площадок в регионах, где выпадает большое количество снега. "В таких регионах снегоплавильные заводы не справляются, и вообще культура очистки снега в общественных пространствах просто отсутствует, это для них нереально исполнить", - пояснила она.

Президент Союза региональных производителей резиновых покрытий Ирина Голицына в свою очередь отметила, что даже при очистке детских площадок от снега остается проблема резинового покрытия, которое может потерять свои ударопоглощающие свойства при низкой температуре. Согласно исследованиям, около 70% травм на игровой площадке связаны с падением на ее поверхность с оборудования, а травмы, связанные с повреждением головы, приводят к наиболее тяжелым последствиям, подчеркнула участник заседания.

Для принятия окончательного решения руководитель комиссии общественного совета при Минстрое Альберт Короленко предложил провести испытания детских площадок в разных погодных условиях и по их результатам подготовить рекомендации по использованию игрового оборудования зимой. Кроме того, он предложил подключить к этой работе детский общественный совет при министерстве.