Кабмин обсудит законопроекты для стимулирования строительства жилья на Дальнем Востоке

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство России на ближайшем заседании рассмотрит пакет законопроектов для стимулирования строительства жилья на Дальнем Востоке. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на стратегической сессии по Дальнему Востоку.

"Мы в правительстве очень внимательно относимся к развитию Дальнего Востока, такие вопросы постоянно в нашей повестке, и на ближайшем заседании правительства планируем рассмотреть пакет законопроектов, который должен стимулировать там строительство жилья, упростить ряд процедур в этой сфере", - сказал глава кабинета министров.

По оценке Мишустина, хорошие результаты показывает ряд специальных инструментов, созданных для переезда людей и решения жилищных вопросов, а именно - программы "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека". "По данным на начало января, земельные участки уже получили около 100 тыс. человек. Уже осваиваются более 68 тыс. га, а улучшить свои жилищные условия смогли почти 33 тыс. дальневосточников", - указал премьер-министр.

Тем не менее, на его взгляд, ситуация в этой сфере остается непростой, а стоимость квадратного метра в ДФО примерно на 15% выше, чем в среднем по стране. Чтобы стимулировать строительство доступного жилья, а также объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры, необходимых для удобства людей, будет скорректировано законодательство, пояснил глава кабинета министров. Так, застройщики смогут в упрощенном порядке получить льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

"Соответствующий пакет законопроектов мы планируем рассмотреть на заседании правительства уже в эту пятницу. Рассчитываем, что это поможет снять остроту спроса на современное и качественное жилье на Дальнем Востоке", - резюмировал Мишустин.

Проблема демографии

Председатель правительства отметил, что демографическая проблема остается важнейшей для Дальнего Востока. "В регионах этого округа проживают более 8 млн человек. Для такой огромной территории, 11 субъектов Российской Федерации, это совсем немного", - уверен председатель правительства. Он сослался на слова президента РФ Владимира Путина о том, что отток людей с Дальнего Востока сохраняется, хотя его темпы и сократились.

"За три предыдущих года число местных жителей снизилось примерно на 100 тыс., но есть и приток людей на Дальний Восток: за тот же период в округ приехали более 20 тыс. человек, причем среди них немало молодых специалистов 20-24 лет, которые там так нужны", - подчеркнул Мишустин. По его мнению, "такой очевидный дисбаланс в структуре населения надо исправлять".

Премьер-министр считает необходимым "дать ответы на многие непростые вопросы - как сделать так, чтобы все меньше жителей уезжали с Дальнего Востока, чем привлечь туда молодежь, высококвалифицированных специалистов, причем не только на вахты, а на постоянной основе, чтобы они там приобретали жилье, земельные участки, открывали свой бизнес, делали вложения на будущее". "Именно от того, в каких условиях живут люди в этих регионах, зависят и качество, и темпы изменений в Дальневосточном федеральном округе в целом", - уверен глава кабинета министров.

Работа кабмина

Мишустин напомнил, что правительство в октябре прошлого года уже проводило стратегическую сессию, на которой обсуждалось, как обеспечить рост населения в округе. "Тогда были обозначены основные направления работы, и предстояло оценить наши возможности, определить, насколько эффективны действующие инструменты, а также подготовить предложения с учетом национальных целей развития", - напомнил премьер. Он также обратил внимание на то, что все предложенные инициативы необходимо было проработать с профильными ведомствами. Итоги проделанной работы обсуждаются на заседании в среду, на котором глава кабмина рассчитывает также "услышать конкретные предложения, которые помогут повысить привлекательность Дальнего Востока".

Премьер сообщил, что итоги нынешней стратегической сессии по развитию Дальнего Востока будут доложены президенту. Он отметил, что у всех участвующих в обсуждении вице-премьеров, глав субъектов и руководителей профильных министерств будет возможность высказаться и изложить свою точку зрения. "Прошу вас быть предельно конкретными. Сложности не надо замалчивать, и не стесняйтесь предлагать свои идеи", - призвал председатель правительства.