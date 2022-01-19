Эксперт: стабилизация цен на рынке вторичного жилья в Екатеринбурге произойдет в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Эксперты прогнозируют стабилизацию цен на рынке вторичного жилья в Екатеринбурге в 2022 году, где в прошлом году был зафиксирован рекордный объем ввода жилья, а цены на квартиры достигли пиковых за последние годы значений. Это будет связано с постепенным наполнением рынка недвижимости, сообщила президент Уральской палаты недвижимости (УПН), президент Российской гильдии риэлторов Илона Соболева в Уральском региональном центре ТАСС.

Руководитель аналитической службы УПН Михаил Хорьков в конце прошлого года публично сообщал, что цены на вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года выросли на 15-20%. Показатели он назвал рекордными, отметив, что такой рост не фиксировали даже в кризисные годы.

"Ожидаем, что в первой половине 2022 года на вторичном рынке начнется процесс его наполнения, и это станет первым сигналом перехода рынка к стабилизации. Но пока квартир слишком мало, рост цен будет продолжаться. А вот участники рынка новостроек входят в 2022 год с рекордно высоким предложением, но сохранение оборота рынка на прежнем уровне маловероятно", - сказала она.

Соболева отметила, что прежних факторов поддержания спроса на первичное жилье уже недостаточно, а новых не сформировано. Важным остается размер ипотечной ставки, поэтому многое будет зависеть от действий правительства. Она также отметила, что рынок жилой недвижимости Екатеринбурга в 2021 году был очень активным. Объем предложений на первичном рынке вырос на 64%. При этом к концу декабря число нереализованных квартир на рынке новостроек превысило рекордно высокий показатель в 33 тыс. На вторичном рынке выбор в базе данных УПН сократился более чем на 20%.

"Объем строящегося жилья составляет 3,4 млн кв. м - на 23% больше, чем год назад. Ожидаем, что заметное предложение на рынке новостроек сохранится и в 2022 году. На вторичном рынке число квартир тоже начнет расти, мы прогнозируем, что это произойдет где-то в феврале - марте", - отметила президент УПН.

Также, по ее словам, спрос на рынке жилья в 2021 году оставался высоким. На первичном рынке ежемесячно продавалось от 2 тыс. до 3 тыс. квартир, но итоговые показатели ненамного превзошли уровень 2020 года. На вторичном рынке каждый месяц продавалось от 3 тыс. до 4 тыс. квартир.

О темпах строительства

Как сообщал министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков, в Свердловской области в 2021 году построили рекордные 2,9 млн кв. м жилья, что на 18% превышает итоги предыдущего года. В Екатеринбурге было введено в эксплуатацию чуть больше 1,5 млн кв. м жилья. Лидерами стали Чкаловский и Академический районы.