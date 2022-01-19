Минстрой подготовил законопроект об архитектурной деятельности

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Минстрой России подготовил проект федерального закона об архитектурной деятельности в Российской Федерации. Соответствующий документ размещен в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что закон регулирует отношения между субъектами, осуществляющими архитектурную деятельность, включая органы госвласти и местного самоуправления, для выработки и реализации госполитики в сфере архитектуры и архитектурной деятельности.

Документ определяет полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере архитектуры, основные понятия ("архитектурная деятельность", "заказчик", "архитектор", "главный архитектор проекта" и др.), а также права и обязанности архитектора. В частности, предлагается ввести авторский надзор архитектора над реализацией своих проектов. При этом, согласно документу, главные архитекторы проекта и архитекторы несут персональную ответственность за качество подготовленного и удостоверенного ими архитектурного проекта.

Ранее президент Союза архитекторов России Николай Шумаков сообщал ТАСС, что действующий закон (№ 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в РФ", принятый Госдумой 18 октября 1995 года), утратил актуальность. Концепция внесения изменений в действующий закон "Об архитектурной деятельности" была разработана еще в 2017 году, однако впоследствии в нее вносились коррективы, поскольку архитектурное сообщество не могло прийти к единому решению.