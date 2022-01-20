Строительство многоэтажных домов продолжат в районе хабаровского аэропорта

ХАБАРОВСК, 20 января. /ТАСС/. Строительство многоэтажных домов в Хабаровске, которое было остановлено из-за новых правил застройки приаэродромных территорий, будет продолжено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Нам удалось внести корректировки в правила застройки приаэродромных территорий, которые запрещали возводить дома выше 12 этажей. Теперь этажность увеличилась до 20. <...> Теперь эти проекты, часть из которых реализуется в микрорайоне "Ореховая сопка", будут продолжены", - написал Дегтярев. Этот микрорайон в настоящее время является одной из главных точек застройки.

Из-за приказа Росавиации об установлении приаэродромной территории аэродрома Хабаровск (Новый) было заморожено несколько крупных проектов. В Хабаровске под запрет попало около 70% территорий. Тридцать жилищных проектов оказались вне правил. Из них 13 домов были уже построены и не введены в эксплуатацию, по семи выданы разрешения на строительство, а 10 остановились на этапе их получения.

Речь, в частности, шла об установлении 15-километровой приаэродромной территории вокруг аэропорта Хабаровска в семи подзонах. Губернатор поднял эту проблему на федеральном уровне, обратившись к вице-премьеру - полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. После этого вопрос неоднократно обсуждался на совещаниях с участием представителей полпредства, краевых властей, профильных ведомств, в результате приказ Росавиации откорректировали применительно к Хабаровскому краю. Изменения удалось внести в четвертой подзоне, которая охватывает также часть территорий Хабаровского района, уточняется на сайте регионального правительства.