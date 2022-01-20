Жители Новой Москвы подтвердили свои права собственности более чем на 2 тыс. объектов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Собственники земель и недвижимости в Новой Москве подтвердили свои права более чем на 2 тыс. объектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"Теперь москвичи с зарегистрированными правами смогут свободно распоряжаться своим имуществом. В 2021 году Госинспекция по недвижимости инициировала работу с пользователями земельных участков и капитальных построек в ТиНАО, у которых сведения о зарегистрированных правах собственности или координаты объектов не отражены в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). По итогам рассылки уведомлений от москвичей поступило 2 038 правоустанавливающих документов", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что наличие регистрации прав в Едином государственном реестре недвижимости позволяет подтвердить право на объект и на его характеристики, например, площадь и границы. Так, в случае возникновения споров с соседями, это поможет отстоять границы собственного участка. Кроме того, без зарегистрированных прав пользователь не сможет распоряжаться постройкой или участком: продать, сдать в аренду, передать по наследству.

"Понимая важность этих документов и для горожан, и для различных ведомств, в 2021 году мы разослали уведомления о необходимости предоставить в Госинспекцию по недвижимости документы, подтверждающие права на земельный участок и объект капитального строительства, либо оформить документы в случае их отсутствия. Кроме того, совместно с префектурой ТиНАО, во всех поселениях округа провели разъяснительные мероприятия с собственниками объектов недвижимости. Во встречах приняли участие 993 человека", - пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, чьи слова приводит пресс-служба.

Там заверили, что в 2022 году ведомство продолжит работу с пользователями объектов недвижимости без сведений о зарегистрированных правах собственности. При наличии необходимых документов владельцам недвижимости в ТиНАО необходимо направить их в Госинспекцию по недвижимости на почту: ikc_gin@mos.ru или по адресу: Москва, Лубянский проезд, 3/6 строение 6. В случае их отсутствия - требуется провести оформление в управлении Росреестра по Москве.