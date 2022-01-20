Более половины российских молодых семей не могут улучшить жилищные условия

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Около 3,9 млн, или 55% российских молодых семей, которые хотят улучшить свои жилищные условия, не могут этого сделать, следует из совместного опроса ВЦИОМ и ДОМ.РФ. Результаты исследования в четверг представлены на пресс-конференции в ТАСС.

"55% молодых семей, желающих улучшить свои условия проживания, не могут этого сделать (3,9 млн)", - говорится в материалах. Возможным вариантом решения проблемы ДОМ.РФ видит некоммерческую (доступную) аренду, которая широко распространена в зарубежных странах

В целом, согласно опросу, 43% российских семей (9,7 млн), у которых есть потребность в улучшении жилищных условий, не видят возможности ее реализовать.

При этом на сегодняшний день 22,7 млн семей (37%), хотят улучшить свои жилищные условия, тогда как в 2017 году их доля достигала 45%. Таким образом, накопленная потребность за пять лет сократилась на 4,5 млн семей: 17,6 млн улучшили свои жилищные условия, а 13,1 млн сформировали новую потребность.

Более половины потребности в жилье (55%) у семей с детьми или планирующих их рождение (12,4 млн семей). Однако у трети таких семей нет возможности реализовать эту потребность (4,6 млн).