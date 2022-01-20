Опрос показал, что более 3 млн российских семей оценивают свое жилье как аварийное

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 3 млн российских семей считают свое жилье аварийным, это втрое больше официальных данных, следует из социологического опроса, проведенного ВЦИОМ и ДОМ.РФ. Его результаты представлены в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

"3,2 млн по самооценке живут в аварийном жилье, что в 3,5 раза больше, чем по официальным данным (0,9 млн)", - говорится в материалах, которые имеются в распоряжении ТАСС. В них уточняется, что площадь фонда, который жильцы считают аварийным, составляет 134 млн кв. м.

"Признание жилого дома аварийным осуществляется специальной комиссией на основании результатов обследования. При этом у местных органов власти возникает юридическая обязанность предоставить другое жилье всем семьям, живущим по договорам соцнайма. Отсутствие средств в местных бюджетах на реализацию таких полномочий не стимулирует власти к принятию дополнительных обязательств. Расширение программы расселения аварийного жилья за счет средств Фонда ЖКХ должно сократить разрыв между официальной статистикой и оценками населения", - говорится в комментариях к соцопросу.

Как следует из опроса, 66% семей проживает в домах, которые были построены в период с 1946 по 1995 год. Именно за это время было построено 62% всего жилищного фонда страны (2,4 млрд кв. м), сейчас это жилье устаревает. 22% семей проживают в домах, построенных до 1945 года. В то же время 12 млн семей считают, что их дома нуждаются в капитальном ремонте.

Без основных удобств, как следует из опроса, живет 19% семей - речь идет о домах, которые не обеспечены водопроводом, канализацией, отоплением, газом или электроплитой.