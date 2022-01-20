Опрос: только 7% россиян рассматривают покупку жилья с инвестиционными целями

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Покупку жилья с инвестиционными целями, то есть для сдачи в аренду или получения дохода от роста стоимости недвижимости, рассматривают для себя 7% российских семей, следует из совместного опроса ВЦИОМ и ДОМ.РФ. Результаты исследования в четверг представлены на пресс-конференции в ТАСС.

"Только 7% семей рассматривают покупку с инвестиционными целями (сдача в наем и/или получение дохода от роста стоимости)", - говорится в материалах.

Для собственного проживания или проживания родственников 68% семей готовы рассматривать покупку квартиры в новостройках, если она будет соответствовать их запросам, в том числе по местоположению. При этом 20% предпочли бы приобрести квартиру в доме, в котором застройщик завершил все строительные работы. Треть российских семей (32%) планирует для покупки жилье на вторичном рынке.

Согласно результатам опроса, более 11 млн семей планируют улучшить жилищные условия в пятилетней перспективе и, по их собственному мнению, имеют доходы не ниже средних. 65% платежеспособного спроса на жилье формируют семьи с детьми или планирующие их рождение (7,5 млн семей).

Почти половина респондентов (46%) хотели бы приобрести трехкомнатные квартиры, однако сегодня их строится в три раза меньше относительно спроса, отмечается в исследовании.