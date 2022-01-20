Во Владимирской области побили многолетний рекорд по объему ввода жилья в прошлом году

ВЛАДИМИР, 20 января. /ТАСС/. Рекордный объем жилья ввели во Владимирской области по итогам прошлого года - 828 тыс. кв. метров. Предыдущий максимум был отмечен в 1986 году, тогда сдали 815 тыс. кв. метров. Об этом сообщается в четверг на сайте администрации региона.

"В регионе введено в эксплуатацию 828 тыс. кв. метров жилья - это новый исторический максимум. Предыдущий - 815 тыс. кв. метров - был зафиксирован в 1986 году. По отношению к 2020 году темпы строительства выросли на 14%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, две трети введенного жилья в регионе приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

"По мнению специалистов, мощным стимулом развития ИЖС стали решения федерального центра по "дачной амнистии" и догазификации населенных пунктов. В абсолютных цифрах ввод ИЖС составил 649 тыс. кв. метров, многоквартирных домов - 179 тыс. кв. метров. В целях создания условий для развития жилищного строительства в регионе вовлечено в оборот 1 044 га земли", - добавили в обладминистрации.

Сейчас во Владимирской области 52 компании строят 125 объектов площадью более 1,3 млн кв. метров. При этом приоритетным направлением является комплексное освоение новых территорий. На 2022 год намечена сдача свыше 790 тыс. кв. метров жилья.