Оформление выплаты на ипотеку для многодетных заработает на портале госуслуг в феврале

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Многодетные семьи смогут оформить выплату на погашение ипотеки через портал госуслуг с февраля 2022 года, сообщил в четверг директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев на пресс-конференции в ТАСС.

"Порядка 50% граждан осведомлены о программе помощи многодетным семьям в погашении ипотеки, в народе эту меру называют вторым материнским капиталом. В феврале вместе с Минцифры мы планируем данную услугу вывести на ЕПГУ (единый портал государственных услуг - прим. ТАСС), и граждане смогут подавать заявления на участие в данной программе и получать данную услугу через портал госуслуг", - сказал Ковалев.

Кроме того, согласно совместному исследованию ВЦИОМ и ДОМ.РФ, более 82% граждан знают о такой мере поддержки как материнский капитал.

Около 42% россиян знают о семейной ипотеке, которая сейчас является одним из основных драйверов поддержки семей с детьми, отметил Ковалев. По его словам, 36% граждан осведомлены о льготной ипотеке, почти 40% - о дальневосточной ипотеке и порядка 30% - о сельской ипотеке.

Ранее в пресс-службе правительства России сообщали, что оформление выплаты для многодетных семей заработает на портале госуслуг с 2022 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. При этом возраст старших детей не имеет значения. Сумма выплаты составляет 450 тыс. рублей, которые можно использовать для погашения кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. Объем федерального финансирования программы в 2021 году составил 68 млрд рублей.