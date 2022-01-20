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Исследование: более 10% российских семей живут в стесненных жилищных условиях

Это 7,3 млн человек, согласно данным Аналитического центра ДОМ.РФ и ВЦИОМ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Обеспеченность жильем 11% российских семей составляет менее 10 кв. м на человека, сообщил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на пресс-конференции в ТАСС, представляя результаты совместного исследования с ВЦИОМ.

"До 10 кв. м на человека - в таких условиях живет около 11% людей, или 7,3 млн человек. Это, безусловно, стесненные условия. Притом что в очереди на жилье, по официальным данным Росстата, стоит 2,2 млн", - сказал Гольдберг.

Как отметил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, средняя обеспеченность жильем на человека, по социологическим данным, составляет 24,2 кв. м. "При этом это на 10% ниже показателей Росстата, которые учитывают и пустующий, и выморочный ("пустующие деревни", жилье на севере) жилищный фонд", - сказал он.

Для сравнения - в странах Восточной Европы этот показатель превышает 30 кв. метров, Западной Европы - более 40 кв. м, добавил Гольдберг.

Согласно исследованию, доходы 34% семей позволяют взять ипотеку без дополнительной поддержки, а 42% семей необходима поддержка государства, отметил Абрамов.

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