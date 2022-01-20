Девелопер "Инград" за год в полтора раза увеличил продажи коммерческой недвижимости

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Инград" увеличила продажи коммерческой недвижимости в 2021 году в полтора раза - до 5,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Объем выручки от продажи коммерческой недвижимости в жилых кварталах "Инград" в 2021 году превысил показатели 2020 года на 55%. За 12 месяцев группа компаний реализовала порядка 27,5 тыс. кв. м на общую сумму 5,7 млрд рублей", - отмечается в релизе. Площадь проданной коммерческой недвижимости за прошедший год выросла на 19%.

Рост показателей в компании связывают с высокой активностью рынка и стартом реализации ликвидных помещений. В 2021 году увеличился спрос на объекты, связанные с детским образованием - частные детские сады и школы, рассказал директор департамента коммерческой недвижимости ГК "Инград" Юрий Тараненко. Кроме того, высокий интерес сохраняется на супермаркеты и помещения небольшого формата 20-90 кв. м, а в секторе аренды street retail в 2021 году активность проявляли пекарни, барбершопы, салоны красоты небольших форматов, химчистки и аптеки.

В целом за прошедший год в проектах девелопера создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест.