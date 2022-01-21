Эксперты: более 60% потенциальных арендаторов жилья в Москве получают отказ собственника

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Собственники арендного жилья в Москве отказывают почти двум третям потенциальных квартиросъемщиков, говорится в исследовании портала подбора недвижимости ЦИАН.

"Летом 2021 года собственники столичных квартир отказывали в заселении половине (52%) потенциальных арендаторов. Осенью с началом делового сезона эта доля увеличилась до 64%. То есть фактически только каждый третий арендатор имеет шанс заселиться сегодня в понравившуюся квартиру", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что рынок аренды, который находился в стагнации на фоне пандемии, осенью 2021 года оживился, поскольку многие сотрудники вернулись в офисы, а студенты - в вузы. Также арендой квартир заинтересовались те, кто не успел приобрести жилье по льготным ипотечным программам (их условия в 2021 году были пересмотрены). В итоге выросли ставки найма жилья: для однокомнатных квартир - на 27% (48,2 тыс. рублей в месяц в январе 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021-го), для двухкомнатных - на 28% (69,6%).

Повышенный спрос на аренду и рост ценника привел к тому, что собственники жилья стали предъявлять более жесткие требования к арендаторам. Сложнее стало снять квартиру владельцам домашних животных: процент одобрения с лета 2021 года снизился на 11 процентных пунктов, до 34%. Также рантье неохотно одобряют проживание семей с детьми, опасаясь порчи имущества. Летом процент одобрения для этой категории составлял 47%, однако по мере роста активности на рынке он снизился до 37%. "Количество детей в семье напрямую влияет на шанс арендовать понравившуюся квартиру. Семья с одним ребенком получает одобрение в 40% случаев, с двумя детьми - в 31%. Сложнее становится снять квартиру, когда детей трое - только 29%", - уточняется в исследовании.

Также на шансы снять квартиру влияет профессиональная занятость, отмечают аналитики ЦИАН. " С новой волной пандемии арендаторам, занятым в медицинской сфере, стали сдавать квартиру реже. Еще летом 2021 года процент одобренных заявок по ним составлял в Москве 60%, а сейчас составляет всего 35%. Большие шансы имеют банковские сотрудники - 45% заявок согласовываются, занятым в IT-сфере - 44%, госслужащим - 39%, занятым в фитнес-индустрии - 37%. Меньше всего доверяют административному персоналу (как по причине риска локдауна и сложностями с удаленной работой в такой профессии, а также из-за не самого высокого уровня дохода)", - говорится в исследовании.

Наиболее лояльны к квартиросъемщикам собственники жилья в Троицком округе (процент одобрения 55%), ЦАО (53%), Зеленограде (50%) и Новомосковском округе (40%). Высокий процент одобрения в центре Москвы связан с ограниченным спросом и платежеспособностью арендаторов: упустив одного квартиросъемщика, второго можно найти не скоро. Самые строгие требования к жильцам предъявляют в СВАО (одобрение по 30% запросов), ЮВАО (31%) и ВАО (33%).