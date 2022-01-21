Более 2,5 млн кв. м "дальневосточных кварталов" построят до 2030 года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Порядка 2,5 млн кв. метров "дальневосточных кварталов" планируют построить в ДФО до 2030 года, около 80 тыс. человек смогут въехать в новые дома. Об этом сообщил в пятницу глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина ранее в пятницу заявил, что подготовлен пакет законопроектов, который упрощает порядок работы для ряда инвесторов на территориях опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, они помогут снизить стоимость жилья и заинтересовать застройщиков. Дополнительные преимущества получат предприниматели, выигравшие конкурс на возведение доступного жилья и объектов, необходимых для комфортного проживания, а инвестор сможет в упрощенном порядке получить статус резидента ТОР.

"Благодаря новому механизму до 2030 года будет построено более 2,5 млн кв. м "дальневосточных кварталов". В новое жилье смогут переехать более чем 80 тыс. дальневосточников", - цитирует пресс-служба Минвостокразвития Чекункова.

Он отметил, что законодательство и раньше позволяло строить жилье в ТОР и Свободном порту Владивосток (СПВ), но до этого по закону было обязательство предоставить участок первому заявителю. В режимах ТОР и СПВ уже реализуется 730 проектов в сфере недвижимости, в которые инвесторами уже фактически вложено 118 млрд руб. Министр подчеркнул, что рост ввода жилья в ДФО в 2021 году составил 25%, а рост цен на него был в полтора раза ниже, чем в среднем по стране, хотя все равно цены выросли на 13,6%, и дальневосточники это почувствовали.

"Благодаря изменениям, вносимым в законодательство, мы сможем проводить конкурс среди застройщиков. Единственным критерием будет процент жилья, который застройщик сдаст региону по невысокой цене, установленной Минстроем России. При этом обязуется построить квартал по стандарту, предполагающему максимальный комфорт для людей. Мы, в свою очередь, будем обеспечивать такие площадки инфраструктурой, в том числе социальной, жители будут обеспечены школами, поликлиниками, спортивными комплексами и другими объектами для удобной жизни", - пояснил Чекунков.

Министр добавил, что уже отобраны восемь приоритетных площадок в восьми регионах - Приморском крае, Забайкальском крае, Хабаровском крае, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Амурской области, Камчатском крае, Республике Бурятия.