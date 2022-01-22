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Кабмин утвердил нового оператора государственной информационной системы ЖКХ

Новому оператору предстоит модернизировать ГИС и улучшить ее функционал

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении АО "Оператор информационной системы" новым оператором государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Полномочия ему переданы от АО "Почта России", сообщили в субботу в пресс-службе кабмина.

"Новому оператору предстоит модернизировать ГИС ЖКХ и улучшить ее функционал, чтобы гражданам было проще и удобнее пользоваться ее сервисами. В частности, на базе информационной системы будет создана единая цифровая платформа учета данных о ЖКХ", - говорится в сообщении.

На платформе появятся новые удобные сервисы, а также будет разработано мобильное приложение, которое позволит гражданам пользоваться всеми услугами ГИС ЖКХ с помощью телефона.

В пресс-службе уточнили, что планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими региональными и муниципальными информационными системами, а также с порталом госуслуг. "Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных", - отметили в кабмине.

Расширить функционал системы правительству поручил президент РФ Владимир Путин. В июле прошлого года Мишустин утвердил план мероприятий по развитию ГИС ЖКХ, который в том числе включал процесс передачи полномочий новому оператору.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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