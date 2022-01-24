В Приангарье в 2021 году на 50% перевыполнили план по расселению ветхого жилья в зоне БАМа

ИРКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области в 2021 году на 50% перевыполнили план по расселению ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ), обеспечив новым жильем 63 семьи вместо запланированных 42. Всего было расселено более 2,6 тыс. кв. м площади, сообщил в понедельник ТАСС министр строительства региона Павел Писарев.

В 2021 году в зоне БАМа в Приангарье планировалось переселить 42 семьи, это 2,3 тыс. кв. м площади, признанной непригодной для проживания.

"Расселенная площадь аварийного жилья составила 2 тыс. 654,7 кв. м, 63 семьи расселены", - сказал министр.

На это было израсходовано почти 138 млн рублей, выделенных из федерального, областного и местных бюджетов. В 2022 году в зоне БАМа в Иркутской области планируется расселить 3,4 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. Новую жилплощадь получат 62 семьи.

Ветхое и аварийное жилье в зоне БАМа - это строительные бараки и вагончики времен строительства магистрали, одной из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В Приангарье такое жилье находится в пяти муниципальных образованиях - Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском, Братском, Тайшетском. В настоящее время его общая площадь составляет почти 71 тыс. кв. м, в нем проживают 1,3 тыс. семей. В 2020 году в Иркутской области также перевыполняли план по расселению аварийного жилья в зоне БАМа, переселив вместо 89 семей 124. Сделать это удалось в связи с тем, что аварийное жилье у этих семей имело маленькую площадь.

БАМ проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развернуты в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

Общие итоги

В целом в 2021 году в Иркутской области расселили 114,33 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья (6 350 человек). На 2022 год запланировано расселение 39 тыс. кв. м. Переехать должны 724 семьи.

Всего в регионе сейчас подлежит расселению 278,73 тыс. кв. м жилья, признанного ветхим и аварийным до 1 января 2017 года.