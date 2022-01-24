В Москве восстановили рекордное количество прав дольщиков в 2021 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Права 5 006 пострадавших граждан - участников долевого строительства - восстановили в Москве в 2021 году. Такое количество стало рекордным за последние 10 лет, сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

"В 2021 году в Москве восстановлены права 5 006 пострадавших граждан. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию 53 домов в девяти жилых комплексах. <...> По итогам 2020 года в эксплуатацию были введены дома, квартиры в которых приобрели 2 892 обманутых дольщика. Однако 2021 год за 10 последних лет стал рекордным по количеству восстановленных прав дольщиков", - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, город делает все возможное, чтобы как можно быстрее все пострадавшие граждане смогли получить долгожданные квартиры. "В целом, благодаря мероприятиям по достройке объектов, которые были проведены в Москве в период с 2011 года - с начала деятельности комитета - по настоящее время, восстановлены права 24 268 обманутых дольщиков", - приводятся в сообщении ее слова.

Пятова отметила, что в 2021 году одним из самых крупных достижений стал ввод в эксплуатацию трех корпусов второй очереди проблемного ЖК "Царицыно", где квартиры ожидали 1 174 дольщика. "Компания Capital Group в качестве технического заказчика завершила строительство ЖК "Марьино Град" и ЖК "Спорт Таун". Городом и девелопером была проделана огромная работа. Это и физическое строительство корпусов, и корректировка документации, монтаж инженерных сетей и благоустройство, работа с гражданами", - добавила она.

Также в 2021 году были введены объект СУ-155 на Балаклавском проспекте, корп. 2АБВ, два дома ЖК "Борисоглебское", один корпус ЖК "Sky House", три корпуса ЖК "Баркли Медовая долина", дом на Кастанаевской улице, вл. 68 и дом в Зеленограде, мкрн. 9, корп. 901А.