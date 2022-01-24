Исследование: объем ввода ТЦ в Москве в 2021 году стал максимальным за пять лет

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Объем ввода торговой недвижимости в Москве в 2021 году стал максимальным за пять лет, говорится в распространенном в понедельник сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

"За это время в столице открылось 14 ТЦ с суммарной арендопригодной площадью 359,6 тыс. кв. м. Объем нового предложения продемонстрировал положительную динамику (+37,4%) по сравнению с 2020 годом и стал рекордным за последние пять лет", - говорится в сообщении. В то же время аналитики отмечают увеличение доли свободных помещений, уровень вакансии по итогам 2021 года составил 13,7%, что на 1,9 п.п. выше 2020 года.

Уточняется, что основной прирост обеспечен торговым центром на месте рынка "Садовод" площадью 75,6 тыс. кв. м, ТЦ "Город Косино" (72 тыс. кв. м), ТЦ "Павелецкая плаза" (70 тыс. кв. м). За счет новых открытий обеспеченность жителей Москвы качественными торговыми площадями составила 569 кв. м на 1 тыс. человек, что на 6,9% больше, чем годом ранее.

В релизе также отмечается, что ввод 14 торговых центров арендопригодной площадью 170 тыс. кв. м перенесся с 2021 на 2022 год. Таким образом, ожидается, что в 2022 году ввод торговых площадей в Москве превысит на 24,7% показатель 2021 года и составит 448,2 тыс. кв. м.

"В ближайшие пять лет будет развиваться инфраструктура рядом со станциями Московских центральных диаметров (МЦД), в рамках чего планируется реализация проектов коммерческой и жилой недвижимости. Под строительство уже рассматриваются площадки на Заречной улице, около станций МДЦ "Крекшино", "Дмитровская", "Бутово", "Очаково" и других. Поэтапное развитие общественного транспорта и, в частности, запуск МЦД улучшит транспортную доступность районов по всей Москве, а на месте бывших промзон и пустырей будут создаваться современные и перспективные торгово-деловые кластеры", - приводятся в релизе слова регионального директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой.

Она уточнила, что торговые объекты в ближайшие годы будут развиваться вокруг станций Большой кольцевой линии метро, транспортно-пересадочных узлов и на базе реконструируемых советских кинотеатров.

Восстановление трафика - не раньше второго полугодия

Как отмечается в сообщении Knight Frank, посещаемость торговых центров вернется к допандемийным показателям не раньше второго полугодия 2022 года, а отдельных объектов, например, развлекательных центров и кинотеатров, - не раньше конца 2022 года. Многое будет зависеть от того, будут ли введены дополнительные ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.

"Во-первых, если в 2022 году будут введены ограничительные меры, то граждане смогут посещать объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации, следовательно, нововведения физически уменьшат "пропускную" способность объектов. Во-вторых, покупательское поведение претерпит изменения: это и естественная осторожность после прошедших месяцев, и снижение покупательских возможностей, и переориентация на онлайн-шопинг", - говорится в сообщении.

До конца года аналитики ожидают снижения доли свободных торговых площадей до 12-13%, ставки же аренды останутся неизменными, поскольку нет предпосылок для их роста.