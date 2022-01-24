Число онлайн-заявлений в Росреестре в Москве в 2021 году выросло на 44%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Количество электронных заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет недвижимости выросло в Москве в 2021 году на 44% по сравнению с предыдущим годом, сообщила в понедельник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в январе - декабре 2021 года принято 663 759 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Данный показатель на 43,9% больше 2020 года", - говорится.

По сравнению с 2019 годом число онлайн-заявлений выросло в два раза. В декабре 2021 года в управление Росреестра по Москве поступило 76,9 тыс. электронных заявления, что стало самым большим числом принятых за один месяц обращений за все годы. Рост к ноябрю 2021 года составил 38%, а к результату декабря 2020 года - 23%.