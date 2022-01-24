Девелопер "Самолет" планирует выкуп своих акций на сумму до 3 млрд рублей в 2022 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Совет директоров девелоперской группы компаний "Самолет" принял решение о выкупе акций на сумму до 3 млрд рублей в течение 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

"В целях долгосрочной мотивации менеджмента советом директоров ПАО "ГК "Самолет" принято решение о приобретении в течение 2022 года обыкновенных акций ПАО "ГК "Самолет" на сумму не более 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приобретение акций будет осуществляться дочерней компанией ООО "Самолет-Резерв" на открытом рынке периодически, исходя из рыночной цены акций на момент покупки.

Группа "Самолет" основана в 2012 году. Компания включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого ресурса застройщиков, на 1 января 2022 года ГК "Самолет" занимает третье место среди застройщиков России по объему строящегося жилья. В октябре 2020 года группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.