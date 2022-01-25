Суммарная стоимость ста самых дорогих квартир Москвы превысила $1 млрд

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Суммарная стоимость первой сотни элитных квартир Москвы по итогам 2021 года достигла $1,08 млрд, или 81,1 млрд рублей. За год эта сумма выросла на 13% в долларовом выражении и на 15% в рублевом, сообщили во вторник ТАСС в международном агентстве элитной недвижимости Savills.

"Средний бюджет предложения квартиры в сотне самых дорогих сегодня составляет - $10,8 млн. Суммарная стоимость первой сотни столичных элитных квартир составляет свыше $1 млрд, или 81,1 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом средний бюджет квартиры в долларовом выражении вырос на 13%, в рублевом выражении - на 15%", - говорится в сообщении.

Самое дорогое предложение из рейтинга обойдется покупателю в $85 млн (более 6 млрд рублей). Нижняя граница бюджета - у апартаментов стоимостью $1,6 млн (124 млн рублей). Средняя же стоимость одного квадратного метра в ста самых дорогих квартирах столицы за год увеличилась на 10,5%, составив $36,6 тыс.

"Если в целом по рынку премиальной недвижимости в 2021 году мы отмечали рост цен на 20%, то в первой сотне предложений динамика не столь значительная. Традиционно самые дорогие лоты менее подвержены резким ценовым скачкам. Однако поскольку наблюдаемый нами рост цен на элитном рынке продолжился и в ультрапремиальном сегменте, мы можем сделать вывод, что высокие цены - наша новая реальность и вниз они уже опускаться не будут", - пояснил управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным агентства недвижимости, диапазон площадей самых дорогих объектов Москвы разбросан от 64 до 1,7 тыс. кв. м, а средняя площадь в рейтинге составляет 296 кв. м - на 2% больше, чем в прошлом году. Из первой сотни самых дорогих квартир 76% продается на первичном рынке, а 24% - на вторичном, тогда как год назад предложение между этими сегментами распределялось поровну. Каждый пятый лот из рейтинга является пентхаусом.

Как выяснили аналитики Savills, за четвертый квартал было продано пять квартир из рейтинга общей стоимостью порядка $40 млн. По итогам последнего квартала самый большой выбор из топ-100 предлагается на Якиманке (31 лот), Остоженке (20 лотов) и Арбате (13 объектов).