Более 150 тыс. многодетных семей могут получить выплаты на ипотеку в 2022 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 150 тыс. многодетных семей могут получить выплаты в 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита в 2022 году, сообщил во вторник ТАСС директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

"По оценкам экспертов ДОМ.РФ, в 2022 году программой поддержки многодетных семей могут воспользоваться более 150 тыс. семей", - сказал Ковалев.

По его словам, такое же количество многодетных семей получили выплаты в 2021 году - 152,6 тыс., объем помощи составил 68,1 млрд рублей. В 2020 году программой поддержки воспользовались 85,5 тыс. многодетных семей, они получили в совокупности 37,9 млрд рублей. За все время реализации программы, с 25 сентября 2019 года, выплаты в размере 119,7 млрд рублей оформили 269,2 тыс. многодетных семей.

В конце 2021 года правительство России приняло постановление, которое позволит многодетным семьям подавать заявку на получение выплаты через портал госуслуг. Как уточнил Ковалев, совместные с Минцифры России технические работы по запуску данной услуги будут завершены в феврале 2022 года. "Это позволит сократить срок рассмотрения заявлений граждан, а также повысит доступность данной меры господдержки", - пояснил он.

Для того, чтобы воспользоваться данной мерой поддержки сегодня, нужно обратиться в банк, в котором оформлен ипотечный кредит, с заявлением и подтверждающими документами. По данным ДОМ.РФ, средний срок рассмотрения заявлений не превышает пяти рабочих дней.

Государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок или последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. При этом возраст старших детей и наличие регистрации брака не имеет значения. Сумма выплаты составляет 450 тыс. рублей, которые можно использовать для погашения кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. Кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2023 года.