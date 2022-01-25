Московский Росреестр приостановил прием граждан из-за распространения "омикрона"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве приостановило личный прием граждан из-за распространения омикрон-варианта коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового штамма коронавирусной инфекции (омикрон), в целях обеспечения безопасности граждан и сотрудников с 24 января 2022 года в управлении Росреестра по Москве временно, до особого распоряжения, приостановлен личный прием граждан должностными лицами", - говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что все учетно-регистрационные действия с недвижимостью производятся в штатном режиме. Государственные услуги Росреестра предоставляются в центрах "Мои документы" в обычном режиме, также граждане могут воспользоваться сервисами ведомства на его официальном сайте.

"В электронном виде доступны такие услуги как получение сведений и различных выписок из ЕГРН, подача заявлений на государственную регистрацию права собственности и государственный кадастровый учет объекта недвижимости, а также единую процедуру. Кроме того, в дистанционном режиме доступны сервисы, публичная кадастровая карта, справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн и другие", - говорится в сообщении.

Обращения граждан ведомство будет принимать по телефону и электронной почте, а также через специальный почтовый ящик, установленный в административном здании управления Росреестра на Большой Тульской улице.