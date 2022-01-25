Почти 2 млн кв. м жилья построят по одобренным проектам инфраструктурных облигаций

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Объем одобренных проектов с использованием инфраструктурных облигаций достигает почти 15 млрд рублей, что обеспечит ввод почти 2 млн кв. м жилья. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ.

"Осуществлен выпуск инфраструктурных облигаций. С использованием этого механизма мы одобрили проекты на почти 15 млрд рублей. А это обеспечит дополнительный ввод жилья порядка 2 млн кв. м для 36 тыс. семей", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также отметил, что одобрено 230 проектов инфраструктурных бюджетных кредитов, которые дополнительно обеспечат почти 80 млн. кв. м жилья.

Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.