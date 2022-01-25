Инвестиционно-строительный цикл в России планируют сократить на 50% к 2030 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Инвестиционно-строительный цикл в России планируется сократить на 50% к 2030 году. Кроме того, все процедуры в строительстве должны быть выведены на портал госуслуг, сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по вопросам социально-экономического развития России.

"Особое внимание мы обращаем на административную, профессиональную и цифровую трансформацию строительной отрасли. Данная задача поставлена в рамках инициативы "Новый ритм строительства". Основной акцент здесь - сокращение длительности инвестиционно-строительного цикла к 2024 году не менее чем на 30%, а к 2030-му - не менее чем на 50%", - сказал Хуснуллин.

По его словам, ранее правительство определило универсальный перечень из 32 процедур для всех объектов капитального строительства вместо существовавших 96 процедур. При этом 14 процедур были выведены на единый портал государственных услуг. В будущем это сделать планируется со всеми 32 процедурами в строительстве.

Еще одна задача 2022 года - это создание единого реестра процедур в строительстве, добавил вице-премьер. Кроме того, планируется сократить исчерпывающий перечень документов в сфере строительства не менее чем на 200 позиций. Согласно федеральному проекту, не менее 60 тысяч специалистов в строительстве должны повысить квалификацию к 2024 году, добавил Хуснуллин.