МЧС подготовит нормативы пожарной безопасности для строительства деревянных многоэтажек

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. МЧС России проведет испытания и подготовит нормативы пожарной безопасности для строительства в России деревянных многоэтажных жилых домов и социальных объектов. Об этом сообщил в среду замглавы МЧС Анатолий Супруновский на совещании в Совете Федерации по вопросам деревянного домостроительства.

"МЧС России разработан проект программы проведения соответствующих испытаний и научных исследований, который направлен в Минстрой. Учитывая сжатые сроки решения вопросов дальнейшего развития сферы деревянного многоэтажного строительства, предполагается провести научно-исследовательские работы для первых пилотных проектов строительства жилых домов (до четырех этажей ) и соцобъектов (до двух этажей)", - сказал он. По словам Супруновского, "их результатом станет стандарт, который введет нормативы пожарной безопасности для опытного возведения деревянных зданий на начальном этапе".

В дальнейшем для масштабного строительства деревянных многоэтажек на всей территории России МЧС планирует подготовить изменения в своды правил федерального применения, которые позволят проектировать общественные деревянные здания свыше двух, а жилых - до девяти этажей. Как уточнил Супруновский, для этого дополнительно потребуется проведение ряда комплексных огневых испытаний.

Он пояснил, что при наращивании объемов деревянного домостроения в России важно обеспечить высокий уровень пожарной безопасности. Для деревянных домов в России, как и во всем мире, установлены определенные ограничения и условия.

Ранее сообщалось, что Минстрой дорабатывает законодательство для многоэтажного деревянного домостроения, строительство первых деревянных четырехэтажных домов может начаться в Вологодской области до конца этого года. В июле прошлого года ДОМ.РФ запустил Всероссийский открытый конкурс типовых проектов жилых домов и социально-культурных объектов с использованием деревянных конструкций при поддержке Минстроя РФ и Минпромторга РФ.