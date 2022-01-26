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Больше трети опрошенных россиян передумали брать ипотеку в 2022 году

Они отложили это решение из-за высоких ставок и цен на недвижимость, говорится в материалах платформы залогового кредитования Online-Ipoteka

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Больше трети россиян, планировавших оформить ипотеку в 2022 году, отложили это решение из-за высоких ставок и цен на недвижимость, такие данные приводятся в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka (есть в распоряжении ТАСС).

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"В 2022 году более трети россиян отложили оформление ипотечного кредита. Согласно данным опроса, 34% респондентов планировали взять ипотеку, но отложили решение. Около 18% опрошенных изначально собирались купить жилье в кредит, но отказались от этих планов. Намерение получить в текущем году ипотечный кредит сохраняют 27% опрошенных, 21% участников исследования вообще не имели таких планов", - отмечают эксперты платформы.

Почти половину (47%) респондентов, которые отложили ипотечные планы, смущает повышение процентных ставок по кредитам на покупку жилья. 29% участников опроса из данной группы не устраивают цены на недвижимость. Порядка 15% не смогли подобрать подходящее жилье, 9% опрошенных отложили решение из-за пандемии COVID-19. В данной группе респондентов около 38% опрошенных готовы возобновить свои ипотечные планы в случае появления выгодных госпрограмм, 21% рассчитывают на выгодные акции банков, 23% респондентов рассчитывают увеличить свой доход, 18% опрошенных надеются на снижение цен на недвижимость.

Среди тех, кто отказался от планов купить жилье в ипотеку, 31% не хватает средств на первоначальный взнос, 28% не готовы брать кредит из-за высоких процентных ставок, 27% не устраивает стоимость жилья, 14% не готовы брать кредит из-за нестабильной экономической ситуации.

Опрос в формате онлайн-анкетирования проводился среди 5 200 совершеннолетних граждан РФ в январе 2022 года.

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