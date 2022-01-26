Московские девелоперы построят и передадут городу 32 социальных объекта

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Девелоперские компании построят и передадут властям Москвы 32 социальных объекта почти на 16 тыс. мест, сообщила ТАСС председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, с июля 2021 года Москомстройинвест ведет работу по заключению с инвесторами договоров о передаче в собственность города Москвы социальных объектов и объектов инженерии в составе жилой застройки. За это время достигнуты договоренности с застройщиками о возможности заключения 45 договоров в отношении 98 объектов на 50 тыс. мест.

"Из них на градостроительно-земельной комиссии города Москвы под руководством мэра уже одобрено заключение 17 договоров, по которым городу будут переданы 32 социальных объекта на 15 975 мест. Это объекты в жилых комплексах компаний ПИК, Capital Group, ЛСР, "РГ-Девелопмент", - сказала Пятова.

Во второй половине 2021 года было заключено пять договоров с застройщиками "Самолет", "Гранель" и МИЦ о строительстве семи школ и девяти детских садов. Причем пять объектов уже введены в эксплуатацию. Еще 28 договоров в отношении 66 объектов на 34 тыс. мест планируется рассмотреть на комиссии в первом квартале 2022 года.

Договоры предусматривают обязательство застройщиков построить объекты в установленные сроки и с учетом требований столичного департамента образования и науки. Благодаря этой работе теперь у города есть гарантии возведения инфраструктуры, необходимой конкретному району, а у инвесторов - более лояльное отношение банков при финансировании их проектов.

"Такой механизм позволяет координировать и контролировать взаимодействие города и застройщика. В результате мы добиваемся сокращения сроков создания соцобъектов, а тем самым сохраняем баланс в жилой застройке", - пояснила Пятова.